Средний чек в общепите Ставрополья вырос до 1,7 тыс. рублей

В Ставропольском крае в первом квартале 2026 года средний чек в заведениях общепита вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1710 руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Исследование охватывает кафе, рестораны и точки фастфуда, включая сетевые и несетевые заведения. Наиболее заметный рост среднего чека зафиксирован в ресторанах и барах. В этом сегменте показатель увеличился на 10% — до 4031 руб. При этом количество покупок сократилось на 5%.

В точках быстрого питания средний чек вырос на 7% и составил 541 руб. Одновременно число покупок в фастфуде увеличилось на 3% год к году. В целом по рынку общепита региона количество покупок снизилось на 4%, несмотря на рост среднего чека.

Для сравнения, в среднем по России чек в заведениях общепита вырос на 8% — до 1522 руб., а число покупок увеличилось на 2%. В Москве средний чек достиг 2130 руб., однако посещаемость заведений снизилась на 4%.

В «Чек Индексе» отмечают, что после резкого роста цен в 2024–2025 годах стоимость блюд в общепите перестала увеличиваться прежними темпами. Тем не менее именно ценовой фактор продолжает оставаться основным драйвером роста оборота отрасли.

Аналитики также фиксируют изменение потребительского поведения: на фоне снижения трафика в ресторанах и барах посетители чаще выбирают более доступные форматы заведений, включая фастфуд.

Роман Лаврухин