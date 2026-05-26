В Калифорнии предотвратили угрозу взрыва химрезервуара

Угрозу взрыва резервуара с химикатами в агломерации Лос-Анджелеса удалось предотвратить, сообщает Los Angeles Times. Однако остается риск «небольшого взрыва или пожара», заявил начальник подразделения пожарной охраны округа Крейг Кови.

Угрозу представлял резервуар, содержащий от 6 тыс. до 7 тыс. галлонов (22–26 тыс. л) метилметакрилата (легковоспламеняющееся вещество, используется при изготовлении деталей для промышленного производства). На прошедших выходных в нем нашли трещину. Проведенная сегодня ночью проверка показала, что давление внутри резервуара снизилось.

Благодаря ликвидации угрозы мощного взрыва зону эвакуации сократили с 60 тыс. до 16 тыс. человек. Вернуться в свои дома пока могут около 34 тыс. жителей. Власти при этом отмечают, что работа по локализации инцидента еще не завершена. «Это еще не конец. Нам еще предстоит много работы. Нам еще нужно предотвратить пожар и небольшой взрыв, а также потенциальный разлив»,— отметил господин Кови (цитата по 29news).

25 мая губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в округе Ориндж из-за угрозы разрушения резервуара с химикатами на предприятии GKN Aerospace. В округе объявили эвакуацию, затронувшую жителей городов Гарден-Гроув, Сайпресс, Стентон, Анахайм, Бьюна-Парк и Вестминстер.