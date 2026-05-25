В Калифорнии из-за угрозы взрыва химрезервуара ввели режим ЧС в округе Ориндж

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в округе Ориндж из-за угрозы разрушения резервуара с химикатами на предприятии GKN Aerospace в городе Гарден-Гроув. Об этом сообщили на официальном сайте американского политика.

21 мая в резервуаре объемом 6-7 тыс. галлонов начался интенсивный выброс паров. Это создало риск взрыва или утечки химиката. Как уточняет CBS News, специалисты предприятия зафиксировали устойчивый рост температуры внутри резервуара. Это повышало вероятность термического разгона. Пожарные попытались снизить температуру, охлаждая резервуар водой, но эти меры не дали результата.

Представители пожарной службы предположили, что при дальнейшем нагреве резервуар может либо разорваться с выбросом тысяч галлонов вещества, либо взорваться, что создаст угрозу для соседних емкостей с топливом. На следующий день, 22 мая, аварийная группа добавила нейтрализующий реагент в соседний резервуар для уменьшения взрывоопасности.

В округе Ориндж власти объявили эвакуацию, затронувшую около 44 тыс. жителей городов Гарден-Гроув, Сайпресс, Стентон, Анахайм, Бьюна-Парк и Вестминстер. Как заявил начальник пожарной охраны округа Крейг Кови, избежать разрушения резервуара не получится. Глава департамента здравоохранения округа доктор Реджина Чинсио-Квонг отмечала, что при нагревании химикат выделяет опасные для здоровья людей пары. Они могут вызвать проблемы с дыханием, зуд и жжение в глазах, тошноту и головные боли.