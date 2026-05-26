Жители Ставрополья стали реже ходить в рестораны

В Ставропольском крае в первом квартале 2026 года снизилось число посещений ресторанов и баров, при этом спрос на фастфуд продолжил расти. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным исследования, количество покупок в ресторанах и барах региона сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно средний чек в этом сегменте вырос на 10% и достиг 4031 руб. В сегменте быстрого питания, напротив, число покупок увеличилось на 3% год к году. Средний чек в точках фастфуда вырос на 7% — до 541 руб.

В целом по рынку общепита Ставропольского края — включая кафе, рестораны и фастфуд — средний чек составил 1710 руб., что на 7% выше уровня прошлого года. При этом общее число покупок снизилось на 4%.

Для сравнения, в среднем по России посещаемость заведений общепита в январе—марте выросла на 2%, а продажи в денежном выражении увеличились на 10%. В Москве, напротив, число покупок в кафе, ресторанах и фастфуде снизилось на 4%, а в ресторанах и барах — сразу на 12%.

В «Чек Индексе» отмечают, что после заметного роста цен в 2024–2025 годах темпы удорожания блюд в общепите начали замедляться. Однако именно ценовой фактор пока остается главным драйвером роста оборота отрасли.

Аналитики также связывают изменение структуры спроса со снижением трафика в ресторанах и барах. По их оценке, потребители чаще выбирают фастфуд и увеличивают траты в заведениях быстрого питания. Дополнительное влияние на динамику рынка в январе—марте оказали погодные условия.

Роман Лаврухин