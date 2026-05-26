Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Монреаль» в матче Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнс» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» в третьем матче полуфинального раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Автором победной шайбы стал российский нападающий Андрей Свечников. Также в составе гостей голы забили Шейн Гостисбеер и Тейлор Холл. У «Монреаля» отметились Майкл Мэтисон, которому ассистировал Иван Демидов, и Лэйн Хатсон.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли «Харрикейнс» выиграли все пять овертаймов. «Я действительно считаю, что дело в менталитете нашей команды. Мы всегда любим напряженные матчи, любим быть на шаг впереди, не давать сопернику много моментов. Думаю, именно поэтому мы побеждаем в овертаймах»,— заявил на пресс-конференции Андрей Свечников. В 11 матчах нынешнего play-off форвард набрал 5 (2 гола + 3 передачи) очков.

«Каролина» вышла вперед в серии до четырех побед — 2:1. Четвертый матч противостояния состоится в ночь на 28 мая на льду «Монреаля».

Таисия Орлова