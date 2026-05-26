На Ставрополье число закрытий заведений общепита выросло почти на 37%

В Ставропольском крае в первом квартале 2026 года количество ликвидаций заведений общепита увеличилось на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в компании «Контур.Фокус».

Согласно исследованию, за январь—март 2026 года в регионе зарегистрировали 241 новое юридическое лицо и ИП в сфере общепита против 190 годом ранее. Количество ликвидаций за тот же период выросло с 178 до 243.

При этом число новых регистраций по-прежнему превышает количество закрытий. За первые четыре месяца 2026 года на Ставрополье зарегистрировали 333 новых заведений общепита, тогда как ликвидировали 310.

По данным «Контур.Фокуса», общее число компаний и ИП в сфере общепита в регионе продолжает расти. По итогам первого квартала оно увеличилось на 6,9% и достигло 3941. Это также выше среднероссийского показателя в 6,7%.

В целом по России в первом квартале 2026 года число ликвидаций заведений общепита выросло более чем на 31%. При этом аналитики отмечают, что количество новых регистраций в стране по-прежнему превышает число закрытий, поэтому говорить о стагнации рынка пока преждевременно.

Наиболее высокую динамику в регионе демонстрируют кафе и бары. Количество ресторанов за год выросло на 5,5%, тогда как число кафе увеличилось на 14,1%, а баров — на 12,3%.

Как отмечают аналитики, более быстрый рост кафе и баров связан с более низкими затратами на запуск и обслуживание по сравнению с классическими ресторанами. Кроме того, на фоне снижения потребительской активности посетители чаще выбирают более доступные форматы общепита.

