КНДР запустила баллистические ракеты на 80 км в сторону Желтого моря

Северная Корея произвела пуск нескольких снарядов, включая баллистические ракеты ближнего радиуса действия, в сторону Желтого моря. Они пролетели около 80 км. Об этом сообщили в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи.

По данным командования, ракеты пустили из окрестностей города Чонджу в провинции Пхёнан-Пукто. Точные характеристики ракет сейчас анализируют в Южной Корее и США, отметили представители ведомства, передает «Рёнхап».

Американская и южнокорейская разведки отслеживали ситуацию с начала пуска, обменивались данными и передали их Японии, рассказали в комитете начальников штабов. Там указали, что вооруженные силы страны сохраняют готовность к «решительному ответу на любые провокации» КНДР на основании союзнической оборонной системы с США.

19 апреля КНДР провела испытания модернизированных баллистических ракет малой дальности «земля—земля» Hwasong-11LA. Ракеты были запущены в сторону Японского моря и поразили цели на островном полигоне, пролетев около 140 км. В Токио и Сеуле выразили протест действиям Пхеньяна.