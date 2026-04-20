КНДР в воскресенье провела испытания баллистических ракет
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 апреля наблюдал за испытательными пусками модернизированных баллистических ракет малой дальности, сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По информации агентства, в ходе учений было произведено пять пусков тактических ракет класса «земля—земля» Hwasong-11LA, оснащенных новыми типами боеголовок, включая кассетные и осколочные заряды.
Целью испытаний, проведенных в районе города Синпо, была проверка точности и мощности обновленных систем. Ракеты успешно поразили цели на островном полигоне, пролетев около 140 км. Ким Чен Ын выразил полное удовлетворение результатами.
О запуске ракет в воскресенье сообщали Южная Корея и Япония. В Сеуле призвали прекратить подобные «провокации», подчеркнув, что данные запуски напрямую нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. В Токио выразили протест действиям Пхеньяна.