Шойгу: попытки Армении найти защиту у источника угроз вызывают сожаление

Ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует, а в зоне ответственности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наряду с существующими появляются новые вызовы и угрозы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей совбезов стран ОДКБ в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу (справа) и госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович (в центре) перед началом заседания ОДКБ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу (справа) и госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович (в центре) перед началом заседания ОДКБ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ. Основная угроза исходит от блока НАТО и входящих в него стран так называемой цивилизованной Европы, впавшей в реваншистский и милитаристский угар»,— считает господин Шойгу.

Секретарь СБ РФ также напомнил, что в отчете за 2025 год генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил о росте военных расходов всех государств-членов блока, общая сумма которых превысила $1,5 трлн. «Лидерами являются далеко не самые богатые страны Восточной Европы и Прибалтика, которые тратят около 4% национальных ВВП якобы на "оборону"»,— считает Сергей Шойгу. По его словам, «власти РФ адекватно оценивают риски планомерного наращивания количества учений, военного потенциала, инфраструктуры и разведывательной деятельности НАТО в западном регионе коллективной безопасности и принимают меры по их минимизации».

«Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы. Но это выбор руководства Армении и его ответственность за будущее своей страны и своего народа»,— добавил Сергей Шойгу.

В заседании принимают участие секретари совбезов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков. Армения также входит в ОДКБ, но в последнее время фактически не участвует в мероприятиях этого военно-политического блока и на встрече секретарей совбезов не представлена.

Подробнее о ситуации вокруг Армении — в материале «Ъ» «Два членства — это перебор».

Елена Черненко