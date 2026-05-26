ВККС рекомендовала переназначить главу Мосгорсуда Птицына на новый срок

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала переназначить Михаила Птицына на пост председателя Мосгорсуда на новый шестилетний срок. Впервые он был назначен на пост в октябре 2020-го. В этом году срок его полномочий истекает, в связи с чем ВККС объявила конкурс на замещение должности. Согласно предварительной повестке заседания, других желающих претендовать на пост не нашлось.

В ходе обсуждения кандидатуры господину Птицыну задали один вопрос: помогает ли совершенствованию судебной системы совмещение должностей председателя Мосгорсуда и председателя Совета судей?

Михаил Птицын заверил что, безусловно, помогает. В пример он привел недавно прошедшее под руководством председателя Верховного суда Игоря Краснова совещание по вопросам развития мировой юстиции. Оно проходило на площадке Мосгордумы. И, по словам господина Птицына, оказалось очень продуктивным: представители исполнительной власти из регионов смогли познакомиться с тем, как организованы мировые участки в Москве, и узнали много нового.

Председатель ВС Игорь Краснов поддержал предложение о переназначении Михаила Птицына. Ранее сегодня он поддержал кандидатуру Олега Нефедова на должность зампредседателя Верховного суда.

Михаил Птицын родился 21 августа 1963 года в Москве. Окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО и Военный институт Минобороны. В разное время был председателем Балашихинского гарнизонного военного суда, заместителем председателя Четвертого окружного военного суда, председателем Западно-Сибирского окружного военного суда и председателем Южного окружного военного суда. В декабре 2025 года возглавил Совет судей.

Анастасия Корня