ВККС рекомендовала Олега Нефедова на должность зампредседателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Олега Нефедова к назначению на должность заместителя председателя Верховного суда, главы коллегии по гражданским делам. Сейчас он занимает должность председателя коллегии по административным делам.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель Верховного суда Игорь Краснов кандидатуру господина Нефедова поддержал, члены коллегии проголосовали единогласно.

Итоговое решение о назначении на должность будет принимать Совет федерации по представлению президента.

Анастасия Корня