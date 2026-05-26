ВККС рекомендовала Олега Нефедова на должность зампредседателя Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Олега Нефедова к назначению на должность заместителя председателя Верховного суда, главы коллегии по гражданским делам. Сейчас он занимает должность председателя коллегии по административным делам.
Председатель Верховного суда Игорь Краснов кандидатуру господина Нефедова поддержал, члены коллегии проголосовали единогласно.
Итоговое решение о назначении на должность будет принимать Совет федерации по представлению президента.
