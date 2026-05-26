ВККС рекомендовала Олега Нефедова на должность зампредседателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Олега Нефедова к назначению на должность заместителя председателя Верховного суда, главы коллегии по гражданским делам. Сейчас он занимает должность председателя коллегии по административным делам.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель Верховного суда Игорь Краснов кандидатуру господина Нефедова поддержал, члены коллегии проголосовали единогласно.

Итоговое решение о назначении на должность будет принимать Совет федерации по представлению президента.

Об обсуждении кандидатов в руководство Верховного суда в Совфеде читайте в материале «Судей спросили о главном».

Анастасия Корня

