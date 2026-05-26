Самолет врио министра обороны Румынии потерял сигнал GPS при полете в Литву

Самолет с временно исполняющим обязанности главы Минобороны Румынии Раду Мируцэ потерял сигнал GPS во время полета в Литву. Об этом в эфире TVR рассказал сам врио министра.

Врио главы Минобороны Румынии Раду Мируцэ

Фото: Christian Mang / Reuters Врио главы Минобороны Румынии Раду Мируцэ

Раду Мируцэ отметил, что летел в Литву с рабочей поездкой. «Мы обнаружили очень сильные помехи. Пилоты активировали военную навигационную систему, приняли защитные меры, чтобы продолжить полет к месту назначения по имеющимся у нас координатам»,— сказал врио министра (цитата по ТАСС).

По словам господина Мицурэ, подавление сигнала GPS не было направлено только на румынский самолет. Его не было в целом регионе.

Накануне в районе границы Эстонии и России сигнал GPS потерял самолет главы Минобороны Великобритании Джона Хили. Тот прилетал в Эстонию для встречи с министром обороны страны Ханно Певкуром и других мероприятий. Как писало The Times, на самолете пропал спутниковый сигнал, и пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета местоположения. Из-за помех сбились некоторые приборы на панели и в кабине пилотов.