Пост сдали по дешевке

Демпинг на рынке охранных услуг Ставрополья стал фактором риска для школ и других социальных объектов, считают в Росгвардии и региональном бизнес-сообществе. Главной причиной участники рынка называют систему госзакупок, где победителя чаще всего определяет минимальная цена, а не качество услуги и кадровая обеспеченность подрядчика. При расчетной стоимости часа охраны около 415 руб. на торгах цена иногда снижается до 100 руб., что делает легальное исполнение контрактов экономически невозможным. В результате компании экономят на персонале, подготовке сотрудников и соблюдении трудового законодательства. Решение проблемы представители ТПП, аппарата бизнес-омбудсмена и отрасли видят в изменении правил закупок — переходе от аукционов к конкурсам с предварительным отбором подрядчиков по численности, лицензиям, подготовке сотрудников и техническому оснащению.



В Ставропольском крае зарегистрировано 241 частное охранное предприятие, из которых фактически работают 220 организаций. С начала года Росгврдия провела 25 проверок ЧОПов. Кроме того, сотрудники ведомства обследовали более 2 тыс. объектов охраны и составили 132 протокола за нарушения при оказании услуг. Ведомство направило 15 материалов в Арбитражный суд Ставропольского края для привлечения компаний к административной ответственности, еще пять должностных лиц были привлечены к ответственности по статье 14.1 КоАП РФ за нарушения лицензионных требований.

Участники рынка называют ключевой проблемой систему электронных аукционов, при которой стоимость контрактов нередко опускается ниже экономически обоснованного уровня. По оценкам представителей отрасли, при расчетной стоимости часа охраны около 415 руб. реальные торги иногда проходят по цене около 100 руб. за час. В результате это стимулирует использование неформальной занятости и экономию на персонале.

Отдельной проблемой остается кадровый дефицит. Средний возраст сотрудников охранных предприятий в регионе уже превышает 60 лет, а молодежь практически перестала приходить в профессию. Ситуацию дополнительно осложнил отток части бывших военных и сотрудников правоохранительных органов в зону специальной военной операции.

По данным СПАРК-Интерфакс, по итогам 2025 года совокупная выручка рынка охранных услуг Ставропольского края превысила 9,3 млрд руб., а суммарная чистая прибыль компаний составила около 691 млн руб. В секторе работают как классические охранные предприятия с большим штатом и минимальной рентабельностью, так и тендерные компании, ориентированные на госзакупки, а также структуры с высокой выручкой при относительно небольшой официальной численности персонала. Так, ООО ЧОП «Мангуст» при штате в восемь человек показало более 103,6 млн руб. выручки, а ООО ЧОП «Ирбис» при 15 сотрудниках задекларировало 73,7 млн руб. доходов. При этом две работающие на рынке структуры — ООО «ОО “Стилет”» и ООО «ОО “Стилет +”» — при штате 20 и 26 человек соответственно получили выручку более 171 млн и 163 млн руб., завершив год с чистыми убытками около 124 млн и 11,8 млн руб. соответственно. В то же время ООО ЧОП «Мангуст» и ООО ЧОП «Ирбис» показали прибыль 26,8 млн и 35,5 млн руб., что отражает заметно различающуюся экономику бизнес-моделей на региональном рынке охранных услуг. Наиболее активно в системе госзакупок участвует ООО ЧОП «Титан +», заключившее 62 контракта почти на 98 млн руб. При этом, несмотря на крупные обороты, тендерные игроки зачастую демонстрируют минимальную маржинальность.

«Бывают случаи, когда цену понижают до 50%, после чего уже не могут выполнить обязательства по договору. В итоге организации начинают экономить на персонале и соблюдении требований законодательства, ставят на объекты людей без необходимой подготовки», — говорит начальник управления центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии Алексей Лашков.

По словам господина Лашкова, психологическое тестирование для охранников сейчас не является обязательным, однако в ведомстве считают целесообразным обсудить его введение. При этом действующие штрафы пока слабо влияют на недобросовестные компании.

«Мы пять раз направляли материалы по одной и той же организации, где были выявлены грубые нарушения, а итог — штраф в 10 тыс. руб. Предупредительного эффекта для остальных участников рынка пока нет», — подчеркивает господин Лашков.

«Есть охранные предприятия, которые снижают сумму до финансово необоснованной, которая даже не позволяет выплачивать региональный МРОТ. Руководитель заранее понимает, на какие нарушения идет с такой ценой. Это серые схемы, неполное трудоустройство, сотрудники без официального оформления», — констатирует председатель комитета Союза «ТПП СК» по предпринимательской деятельности в сфере безопасности Анатолий Сапичев.

По словам господина Сапичева, в крае уже около шести лет действует система общественного мониторинга закупок охранных услуг. Основными критериями риска являются снижение цены на торгах более чем на 25%, стоимость контракта ниже уровня, позволяющего выплачивать МРОТ, а также несоответствие между количеством контрактов и официальной численностью сотрудников компании. По словам представителя отрасли, большинство обращений по таким закупкам впоследствии подтверждают нарушения лицензионных требований и приводят к легализации сотрудников.

Отдельно господин Сапичев указывает на кадровую проблему. По его словам, для возвращения в профессию квалифицированных сотрудников уровень оплаты труда в сфере охраны необходимо увеличить как минимум на 70–80%.

«Когда стоимость контракта опускается ниже реальной стоимости труда охранников, на рынке начинают возникать системные проблемы. Сегодня большинство закупок проводится именно через аукцион, где главным критерием становится минимальная цена, а не качество услуг. Эта проблема касается практически всех регионов Российской Федерации», — считает врио уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Сергей Шишов.

По мнению господина Шишова, без корректировки федерального законодательства и изменения подходов к закупкам решить проблему демпинга будет сложно. Представители отрасли, в свою очередь, выступают за перевод закупок охранных услуг для школ и других социальных объектов на конкурсную основу с предварительным отбором подрядчиков. По их мнению, к торгам должны допускаться только компании, подтвердившие соответствие требованиям по численности персонала, наличию лицензий, уровню подготовки сотрудников и техническому оснащению. Такой подход позволит учитывать не только цену контракта, но и квалификацию сотрудников, опыт работы охранных предприятий и качество оказываемых услуг.

Роман Лаврухин