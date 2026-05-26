Кредитный портфель бизнеса Ставрополья за год вырос почти на 45%

Общий объем кредитов, выданных компаниям Ставропольского края, на 1 апреля 2026 года достиг почти 589 млрд руб. Это на 45% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Основной вклад в рост корпоративного кредитования внесли крупные предприятия. Их кредитный портфель за год увеличился на 70% и превысил 420 млрд руб.

Малый и средний бизнес региона наращивал заимствования более сдержанно. Объем кредитов МСП вырос почти на 6% — до 168,5 млрд руб.

Наиболее активно заемные средства привлекали предприятия обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса. На эти отрасли приходится более 70% всего корпоративного кредитного портфеля региона.

Как отмечают в Банке России, дополнительным фактором роста стали льготные государственные программы, позволившие отдельным категориям предприятий привлекать финансирование на более выгодных условиях.

Одновременно бизнес Ставрополья продолжил увеличивать объем средств на банковских счетах. Остатки на депозитах юридических лиц на 1 апреля выросли на 11,3% в годовом выражении. Для сравнения, средний показатель по России составил 3,5%.

Средства индивидуальных предпринимателей в банках за год увеличились на 8%, что примерно соответствует общероссийской динамике.

