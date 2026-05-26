Минсельхоз втрое снизил пошлину на экспорт подсолнечного масла из России

Минсельхоз снизил пошлину на экспорт подсолнечного масла из России в июне до 1,33 тыс. руб. за т. В мае этот показатель достигал 4,65 тыс. руб. за т, что в 3,5 раза больше. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота остается на нулевом уровне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает «Интерфакс».

По данным Минсельхоза, пошлины рассчитали на основе индикативных цен (реальных рыночных цен). В июне они составили: на масло — $1,292 тыс. за тонну ($1,29 тыс. месяц назад), на шрот — $200,3 ($196,1). Базовая цена (установленный государством фиксированный порог) на подсолнечное масло достигла 90,7 тыс. руб. за т, на подсолнечный шрот — 17,46 тыс. руб. за т. Размер пошлины составляет 70% от разницы между индикативной и базовой ценой.

По подсчетам «Совэкона», российский экспорт подсолнечного масла с сентября 2025-го по апрель 2026 года составил 3,3 млн т. Показатель увеличился на 10% год к году. Рост связан с рекордным объемом поставок в марте (0,6 млн т) и высоким — в апреле (0,4 млн т). Дополнительным стимулом стало снижение экспортной пошлины более чем в два раза — с апрельского показателя в 16,2 тыс. руб. до майского 4,7 тыс. руб. за т.

