Поставщики отжали семечку

Поставки за рубеж российского подсолнечного масла с начала сезона в сентябре 2025 года увеличились на 10% год к году. Это связано с увеличением активности импортеров и высокими ценами на мировых рынках. Дополнительным стимулом стало снижение экспортной пошлины более чем в два раза. Но пересматривать прогнозы на весь сезон рынок пока не готов.

Российский экспорт подсолнечного масла с сентября 2025-го по апрель 2026 года (сельскохозяйственный год длится с сентября по август) составил 3,3 млн тонн, увеличившись на 10% год к году, по подсчетам «Совэкона». Рост связан с рекордным объемом поставок в марте (0,6 млн тонн) и высоким — в апреле (0,4 млн тонн). Оценка «Агроэкспорта» по итогам января—апреля 2026 года — 1,3 млн тонн на $1,7 млрд. Год к году значения увеличились на 5% и 23% соответственно.

Аналитики OleoScope отмечают, что в первом квартале 2026 года экспорт подсолнечного масла составил 1,36 млн тонн, на 26% больше год к году. Рынок вернулся к росту после падения, наблюдавшегося в начале сезона. По данным «Рексофт Консалтинга», по итогам сентября—февраля падение экспорта составило 14% год к году.

В первой половине сезона экономика экспорта подсолнечного масла была неблагоприятной. Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров говорит, что стоимость семечки росла, экспортная пошлина увеличивалась, а рубль активно укреплялся, снижая выручку поставщиков в национальной валюте. Отгрузки сдерживала и ограниченная пропускная способность железной дороги к маслоналивному терминалу Тамань, добавляет он.

В первом квартале 2026 года ситуация поменялась из-за роста мировых цен на масло, поясняет господин Кучеров. Осенью стоимость продукции с поставкой из портов Черного моря составляла $1,13 тыс. за тонну, сейчас — $1,27–1,29 тыс. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) в начале мая экспортную стоимость российского подсолнечного масла оценивали в $1,33 тыс. за тонну, фиксируя месячный рост на 0,4%.

ЦЦИ обращает внимание на увеличение в полтора раза год к году поставок российского подсолнечного масла в Китай, до 99,5 тыс. тонн в январе—марте 2026 года. Индия также увеличила закупки продукции, сократив объемы приобретаемого пальмового масла. Крупные импортеры, по словам Андрея Кучерова, в целом вернулись к политике регулярных закупок. Руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин называет ключевыми покупателями российского подсолнечного масла в 2026 году Индию, Турцию, Китай, Белоруссию и Египет.

Стимулом для экспортеров может стать снижение экспортной пошлины для подсолнечного масла. В мае она составила 4,7 тыс. руб., сократившись в 3,4 раза к значению апреля — 16,2 тыс. руб. Это связано с решением правительства о повышении базовой стоимости подсолнечного масла с 82,5 тыс. до 90,8 тыс. руб. за тонну. Размер пошлины рассчитывается как 70% от разницы базовой и индикативной цены, и повышение показателя, соответственно, привело к ее снижению, поясняют в «Совэконе». При старой базовой стоимости пошлина в мае составила бы 10,2 тыс. руб. за тонну.

В OleoScope отмечают, что снижение пошлины повысило маржу экспортеров. В мае, по оценкам аналитиков, рентабельность переработчиков составит 3%, в апреле — минус 7%. Это позволит нарастить выпуск и продажи продукции. В Масложировом союзе также говорят о выходе маржинальности в положительную зону, приводя оценку в 3%. Но там обращают внимание и на то, что показатель находится под давлением укрепляющегося рубля.

Экспорт — ключевой канал сбыта для российского подсолнечного масла, и рост рентабельности, вероятно, внушил оптимизм рынку. Объем выпуска продукции в сентябре—апреле, по данным «Совэкона», составил 4,6 млн тонн против 4,5 млн тонн годом ранее.

В то же время экспортный прогноз для подсолнечного масла на сезон в целом в OleoScope пока не пересматривали — 4,8 млн тонн. Оценка Масложирового союза пока также не менялась — 4,7 млн тонн. Обе цифры ниже значения прошлого сезона — 5,1 млн тонн. Андрей Кучеров отмечает, что снижение пошлины устранило только один барьер для экспортеров. Потенциал, по его словам, по-прежнему ограничен пропускной способностью терминалов и осторожной стратегией покупателей. Укрепление рубля и снижение мировых цен также может нивелировать эффект от повышения базовой цены при расчете пошлины, говорит эксперт.

Александра Мерцалова