«Европлан» увеличил чистую прибыль по МСФО на треть за первый квартал

Чистая прибыль лизинговой компании «Европлан» (входит в группу Альфа-Банка) по МСФО составила 1,8 млрд руб. по итогам первого квартала 2026 года. Это на 33% больше аналогичного показателя прошлого года, следует из отчетности.

Рост чистой прибыли связан с улучшением качества портфеля и «созданием меньших резервов на возможные потери», пояснили в компании. Лизинговый портфель «Европлана», напротив, снизился на 11% — до 150,4 млрд руб. Доля возвращенных предметов лизинга составила 6,8% валюты баланса (итоговой суммы всех активов в бухгалтерском балансе.—"Ъ").

Чистый процентный доход компании за отчетный период упал на треть — до 4,2 млрд руб. Капитал к 31 марта составил 44 млрд руб. (+4% с начала года). С января по март «Европлан» закупил и передал в лизинг более 5 тыс. единиц автотранспорта и техники на 191,1 млрд руб. с НДС. На отчетную дату в лизинге находится 101 тыс. автомобилей и техники компании.

«Европлан» оказывает физлицам и организациям услуги по покупке и эксплуатации легкового, грузового, коммерческого транспорта и спецтехники. Ключевой продукт компании — финансовый лизинг. По всей России открыто 92 офиса «Европлана».

О ситуации на лизинговом рынке читайте в материале «Проблемы взяли в аренду».