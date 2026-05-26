Суд утвердил взыскание с ЦКС 21 млн рублей в пользу полетаевского полигона ТБО

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с регоператора ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) 21 млн руб. Истцом выступало ООО «Полигон ТБО» (поселок Полетаево). Информация отображена в картотеке арбитражных дел.

Полигон просил взыскать с ЦКС долг за обработку и захоронение твердых коммунальных отходов в ноябре–декабре 2024 года. Заявление было удовлетворено в марте этого года Арбитражным судом Челябинской области. Вместе с этим иском полетаевское предприятие подало еще один, в котором требования составляли 183,8 млн руб. Задолженность образовалась из-за неполной оплаты таких же услуг по другому договору 2024 года. Это заявление удовлетворили в октябре 2025-го.

Виталина Ярховска