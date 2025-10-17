ЦКС выплатит 183,8 млн рублей долга полетаевскому полигону ТБО

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ООО «Полигон ТБО» (поселок Полетаево) к регоператору ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) о взыскании долга в размере 183,8 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Полетаевское предприятие подало заявление в мае этого года вместе с еще одним иском, в котором просило взыскать с компании 20,9 млн руб. В итоге ЦКС не заплатил руководству полигона 204,8 млн руб. В материалах обоих дел не указано, за что задолжал регоператор. В качестве третьего лица суд по просьбе ответчика привлек министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Заседание по делу о взыскании 20,9 млн руб. состоится 27 ноября.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение между концессионером в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами АО «Ситиматик» (Москва) и региональным оператором «Центр коммунального сервиса» по долгу в 57,7 млн руб.

Виталина Ярховска