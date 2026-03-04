Судей спросили о главном

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству 3 марта рекомендовал к назначению кандидатуры, представленные президентом на должности в руководстве Верховного суда (ВС). После назначения судей на пленарном заседании 4 марта можно будет считать, что процесс формирования команды нового председателя ВС Игоря Краснова в основном завершен.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости После назначения Совфедом новых членов руководства Верховного суда (на трибуне — зампред ВС Владимир Давыдов) формирование команды председателя ВС Игоря Краснова (в центре за столом) будет в основном завершено

У руководителя высшей инстанции вновь появится первый заместитель — на эту позицию представлен зампредседателя ВС Владимир Давыдов (сейчас он возглавляет коллегию по уголовным делам). Должность вакантна с декабря 2025 года, когда Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила заявление об отставке Петра Серкова. Господин Давыдов — представитель «старой гвардии»: он работает в ВС с 1999 года, а коллегию возглавляет с 2014-го. Его должность займет другой опытный судья, председатель ВККС Николай Тимошин.

Зампред ВС — глава коллегии по делам военнослужащих Владимир Хомчик представлен к переназначению, а председатель состава коллегии по административным делам Олег Нефедов — к назначению зампредом ВС и председателем дисциплинарной коллегии. Также президент предложил бывшего начальника информационно-аналитического управления Генпрокуратуры Дениса Кунева и председателя Апелляционного военного суда Андрея Ноговицина к назначению на должности судей соответственно гражданской и военной коллегий ВС.

Перейдя к обсуждению кандидатур, глава комитета Андрей Клишас констатировал, что Владимир Давыдов в дополнительных представлениях не нуждается, поэтому можно сразу задавать вопросы. Самого сенатора волновало возвращение региональным судам полномочий по пересмотру решений мировых судей вместо сплошной кассации, недавно инициированное высшей инстанцией: «Давайте еще раз обсудим — почему ВС внес такие предложения?» Основная цель в том, чтобы приблизить правосудие к гражданам, объяснил господин Давыдов. Сейчас решения мировых судей, вынесенные в Подмосковье, обжалуются в Саратове, а вынесенные в Якутии — во Владивостоке. Если поправки будут приняты, граждане смогут найти защиту своих прав, не покидая территорию региона, указал он.

Сенатор Людмила Нарусова усомнилась, что судебную ошибку будет легко доказать в том регионе, где она совершена,— как показывает, например, история краснодарского правосудия: «Не видите ли вы такой опасности в предлагаемой вам новой системе?» Таких опасений у судей нет, заверил ее господин Давыдов: сейчас около 25% решений проходят кассацию в тех регионах, где расположены девять кассационных судов, и за последние семь лет это никаких проблем не вызывало.

Бессменный с 2012 года председатель ВККС Николай Тимошин во время выступления перед сенаторами заметно волновался. Ольга Бас поинтересовалась у него, какими качествами должен обладать судья, рассматривающий уголовные дела. «Должен не быть слепым к доказательствам и глухим к доводам, которые предъявляют стороны»,— сформулировал господин Тимошин, напомнив, что основные критерии отбора сформулированы в законе о статусе судей.

Омбудсмен Татьяна Москалькова, которая в тот же день представляла сенаторам собственный доклад, воспользовалась моментом и поинтересовалась, собирается ли ВС принимать меры по поводу длительных сроков судебного разбирательства — когда люди годами сидят за решеткой. ВС уделяет огромное внимание качеству и срокам рассмотрения уголовных дел, объяснил Николай Тимошин, но не один суд за них в ответе. «Но ведь именно судья дает разрешение на заключение под стражу во время предварительного следствия»,— среагировала Людмила Нарусова, заодно озадачив кандидата вопросом о низком проценте оправдательных приговоров. Количество арестованных неуклонно сокращается, возразил ей господин Тимошин, а низкий процент волнует общественность, которая не особо вникает в практику рассмотрения дел. Ведь до 20% производств прекращается во время следствия и суда — и это тоже следует учитывать, настаивал председатель ВККС.

У Олега Нефедова сенаторы спросили, как часто оспаривались нормативные акты органов власти и в чью пользу чаще решаются такие споры, а у Владимира Хомчика — возросла ли нагрузка на военные суды. Первый рассказал, что число удовлетворенных административных исков точно сокращается, и это свидетельствует о повышении качества работы органов власти. А второй пояснил, что особенно сильно нагрузка возросла в новых регионах, где с сентября 2023 года действуют четыре суда — они дают 20% нагрузки на все гарнизонные суды Южного округа. «Сами понимаете, контингент такой и обстановка такая — в общем, мы принимаем меры для того, чтобы заполнить полностью все вакантные должности. Сейчас вот ставятся вопросы об увеличении количества судов»,— добавил господин Хомчик.

Обсуждение кандидатов в новые судьи было еще более кратким. У Андрея Ноговицина поинтересовались, не возникает ли проблем с территориальной удаленностью, ведь апелляционный военный суд — один на всю страну. При условии эффективной работы видео-конференц-связи — не возникает, заверил судья. Наконец, представляя Дениса Кунева, Андрей Клишас сказал, что иногда отсутствие опыта работы в судебной системе бывает очень полезно. Сам кандидат напомнил, что уже 25 лет находится «внутри правовой системы» в разных процессуальных ролях, что обеспечивает понимание всей судебной системы.

Завершая обсуждение, Игорь Краснов поблагодарил сенаторов за актуальные вопросы. «На самом деле проблем у нас очень много, но мы их будем разрешать»,— заверил председатель ВС, дав понять, что рассчитывает в этом деле и на поддержку законодателей, от которых тоже очень много зависит. «Нам есть над чем поработать для того, чтобы наше законодательство и совместная работа были гармоничны. Люди должны за справедливостью обращаться в суд»,— заключил он.

Анастасия Корня