«Девятый вал» Айвазовского впервые отреставрируют

Картину Ивана Айвазовского «Девятый вал» впервые отправят на реставрацию, сообщил Русский музей. По этому случаю в корпусе Бенуа сегодня пройдет реставрационный совет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Девятый вал» Ивана Айвазовского

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Девятый вал» Ивана Айвазовского

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В музее пояснили, что его специалисты до этого «проводили лишь локальные консервационные мероприятия», в частности, укрепление красочного слоя и небольшие тонировки. Однако состояние грунта и красочного слоя картины ухудшается: «увеличиваются зоны кракелюра, появляются новые изломы и локальные отслоения», уточнили в музее.

Уже началась реставрация золоченой рамы картины. «Восстановлено более 100 утраченных фрагментов резьбы. Все элементы заново вырезаются из липы по сохранившимся образцам, покрываются традиционным грунтом и будут позолочены сусальным золотом»,— рассказали в музее (цитата по «Интерфаксу»).

Решение о реставрации было принято в преддверии масштабной выставки Ивана Айвазовского, которая пройдет в октябре. Специалисты укрепят красочный слой и грунт по всей поверхности произведения, устранят очаги отслоений, проведут работу с лаковым покрытием. После завершения работ «Девятый вал» перенесут в корпус Бенуа.

В Феодосийской картинной галерее имени Ивана Айвазовского в этом году проведут реставрацию четырех живописных полотен Ивана Айвазовского и Константина Богаевского.