В Крыму в 2026 году отреставрируют четыре полотна Айвазовского и Богаевского

В Феодосийской картинной галерее имени Ивана Айвазовского в 2026 году проведут реставрацию четырех живописных полотен Ивана Айвазовского и Константина Богаевского. Работы выполнят специалисты костромского филиала Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Реставрации подлежат картины Айвазовского 1890-х годов «Апостол Павел» (19162 см) и «Святой воин» (15897 см), а также произведения Богаевского — «Тавроскифия» 1937 года (96252,5 см) и «Планерная бухта» (118236 см).

В Минкультуры отметили, что значительные размеры ряда полотен из коллекции галереи усложняют процессы реставрации и транспортировки, а также перемещение массивных рам. Сроки поступления новых работ Айвазовского и проведение выездных выставок пока не определены.

Феодосийская картинная галерея хранит крупнейшую в мире коллекцию произведений Айвазовского — 416 работ живописи и графики. Всего в собрании более 13 тыс. экспонатов, включая произведения маринистов XIX века, учеников и последователей художника, а также работы западноевропейских и крымских мастеров.

Здание галереи было построено по проекту Айвазовского в 1848 году, позже к нему пристроили выставочный зал. После масштабной реставрации музей вновь открылся для посетителей в марте 2024 года.

Никита Бесстужев