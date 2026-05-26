Глава ФСБ назвал тревожным сигналом убийство руководства Ирана с помощью видеосистем

Директор ФСБ России Александр Бортников назвал «тревожным сигналом» использование заложенных программ в видеосистемах в Тегеране для убийства руководства Ирана. Вероятность взлома таких систем повышается из-за использования иностранных платформ и ИИ-сервисов, пояснил господин Бортников.

«Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены в том числе через программные "закладки" в системах видеомониторинга в Тегеране»,— сказал глава ФСБ на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ.

Александр Бортников отметил, что зарубежные нейросетевые модели недостаточно «прозрачные», чтобы использовать их в системах принятия решений. Надежность «полностью цифровых механизмов» оперативного управления также не гарантирована в случае возможного кризиса, добавил господин Бортников. «Имеет смысл подумать о причинах столь живого интереса западников к форсированному внедрению своих цифровых инноваций в стратегически важных отраслях экономики стран СНГ»,— заключил глава ФСБ.

После начала операции США и Израиля против Ирана погибли несколько членов руководства республики. Среди них — верховный лидер страны Али Хаменеи, его советник по вопросам безопасности, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал, министр обороны, начальник Генштаба вооруженных сил и другие. Financial Times со ссылкой на источники писала, что израильская разведка несколько лет взламывала камеры видеонаблюдения на дорогах Тегерана, чтобы вычислить координаты руководства Ирана для ударов по нему.

Фотогалерея

Жертвы «Эпической ярости»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит 28 февраля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит 28 февраля

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Абдолрахим Мусави, начальник Генерального штаба ВС Ирана, убит 28 февраля

Абдолрахим Мусави, начальник Генерального штаба ВС Ирана, убит 28 февраля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур погиб в результате авиаудара 28 февраля

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур погиб в результате авиаудара 28 февраля

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Бригадный генерал, заместитель командующего сухопутными войсками ВС Ирана Мохсен Дарребаги убит 28 февраля

Бригадный генерал, заместитель командующего сухопутными войсками ВС Ирана Мохсен Дарребаги убит 28 февраля

Фото: Amir Hashem Dehghani / Wikipedia

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде погиб 28 февраля

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде погиб 28 февраля

Фото: Florence Lo / Reuters

Секретарь Совета обороны Ирана контр-адмирал Али Шамхани погиб 28 февраля при авиаударе

Секретарь Совета обороны Ирана контр-адмирал Али Шамхани погиб 28 февраля при авиаударе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Член высшего командования министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб 1 марта

Член высшего командования министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб 1 марта

Фото: fbi

Глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад погиб 2 марта при ударе Израиля по Бейруту (Ливан)

Глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад погиб 2 марта при ударе Израиля по Бейруту (Ливан)

Фото: Hussein Malla / AP

18 марта Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. С ним погибли сын, заместитель и охранники

18 марта Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. С ним погибли сын, заместитель и охранники

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

18 марта Минобороны Израиля сообщило о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

18 марта Минобороны Израиля сообщило о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Фото: Vahid Salemi / AP

18 марта Корпус стражей Исламской революции Ирана подтвердил смерть командующего ополчением «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани

18 марта Корпус стражей Исламской революции Ирана подтвердил смерть командующего ополчением «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

