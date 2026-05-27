Сегодня исполняется 69 лет научному руководителю НИУ ВШЭ, координатору Экспертного совета при правительстве РФ Ярославу Кузьминову

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ярослав Кузьминов

Его поздравляет директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв:

— Ярослав Иванович, с днем рождения! Конечно, в такой момент хочется пожелать всего самого доброго и хорошего. Это само собой разумеется. Но для активно действующего и полного сил исследователя это повод сказать о том, что и в дальнейшем мы рассчитываем получать от Вас нестандартный взгляд на происходящие экономические процессы и глубокую экспертизу, то есть то, чего всегда так не хватает при формировании экономической политики в нашей стране. Ценим Ваш вклад в развитие экономического образования и, конечно, рассчитываем на дальнейшее сотрудничество!

