Ставрополец перевел мошенникам 800 тыс. рублей при покупке иномарки через интернет

В Кировском округе Ставропольского края возбуждено уголовное дело о мошенничестве после попытки местного жителя купить автомобиль через интернет. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В полицию обратился 48-летний житель Новопавловска. По его словам, в сети он нашел объявление о продаже внедорожника и связался с якобы представителями автосалона.

Во время переписки мужчине предложили приобрести автомобиль с доставкой из-за границы по цене более 2 млн руб., что оказалось значительно ниже средней рыночной стоимости.

Для подтверждения сделки собеседники направили потерпевшему договор купли-продажи и сообщили о необходимости оплаты таможенного платежа. После этого мужчина перевел более 800 тыс. руб. на указанный счет.

Позже заявитель заметил, что получателем средств оказалось физическое лицо, а не организация. После звонка по официальному номеру автосалона выяснилось, что никакой заявки на покупку автомобиля не оформлялось, а сайт оказался поддельным.

По факту произошедшего следственный отдел ОМВД России «Кировский» возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В полиции призвали жителей региона быть осторожнее при покупке автомобилей и других дорогостоящих товаров через интернет, а также не переводить деньги на счета неизвестных лиц без проверки продавца и подлинности сайта.

Валерий Климов