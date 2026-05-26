Количество субъектов МСП Ставрополья выросло на 4% в первом квартале 2026 года

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае за первые четыре месяца 2026 года увеличилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в УФНС России по Ставропольскому краю.

По данным налоговой службы, число субъектов МСП в регионе достигло 120,8 тыс., увеличившись почти на 4,8 тыс. единиц по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Одновременно выросли и налоговые поступления от малого бизнеса. За январь—апрель 2026 года предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, перечислили в бюджет более 10 млрд руб., что на 6,9% превышает показатель прошлого года.

В УФНС отмечают, что в регионе продолжается изменение структуры специальных налоговых режимов. В частности, снижаются поступления по патентной системе налогообложения, поскольку часть предпринимателей переходит на автоматизированную упрощенную систему налогообложения — автоУСН.

По данным УФНС, налоговые органы фиксируют рост количества пользователей автоУСН, а также увеличение поступлений по этому режиму.

Кроме того, в регионе сохраняется рост числа самозанятых и компаний, работающих с ними. За последний год количество организаций и ИП, использующих услуги плательщиков налога на профессиональный доход, увеличилось на 19%, а число самозанятых, оказывающих услуги бизнесу, выросло на 44%.

В налоговой службе также отмечают усиление контроля за соблюдением законодательства в сегменте малого бизнеса. Особое внимание уделяется случаям возможной подмены трудовых отношений и схемам дробления бизнеса для применения льготных налоговых режимов.

Валерий Климов