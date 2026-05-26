На Ставрополье число компаний, работающих с самозанятыми, выросло на 19%

Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих с самозанятыми в Ставропольском крае, за 2025 год увеличилось на 19%. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в УФНС России по Ставропольскому краю.

По данным службы, одновременно на 44% выросло число плательщиков налога на профессиональный доход, оказывающих услуги бизнесу.

В налоговой службе отмечают, что на фоне роста популярности самозанятости усиливается контроль за случаями возможной подмены трудовых отношений. Для этого УФНС взаимодействует с Государственной инспекцией труда по Ставропольскому краю.

Как уточнили в ведомстве, с начала 2026 года в ходе мероприятий налогового контроля были выявлены риски неправомерного использования труда самозанятых. В результате в бюджет дополнительно поступило более 5 млн руб.

В УФНС поясняют, что особое внимание уделяется ситуациям, когда работодатели переводят сотрудников в статус самозанятых для снижения налоговой нагрузки и сокращения обязательных социальных выплат.

Рост числа самозанятых в регионе происходит на фоне увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным налоговой службы, за первые четыре месяца 2026 года число субъектов МСП на Ставрополье выросло на 4,1% и превысило 120,8 тыс. единиц.

Роман Лаврухин