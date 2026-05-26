Аэропорт в Иркутской области закроют на ремонт до 1 сентября

Аэропорт Усть-Кута будет закрыт с 1 июня на все три летних месяца. За это время пройдет капремонт аэродромной инфраструктуры, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«К 1 сентября аэропорт должен возобновить работу в штатном режиме. Обсудили альтернативные способы транспортной доступности на время приостановки работы аэропорта — организовано автобусное и железнодорожное сообщение»,— приводятся в сообщении слова вице-премьера Приангарья Александра Суханова.

Усть-Кут с населением около 37 тыс. человек расположен в центральной части области, расстояние от Иркутска по прямой превышает 500 км. Аэропортом управляет АО «Аэропорт Усть-Кут». Пассажиропоток составляет около 150 тыс. человек в год.

По данным областного правительства, полностью ремонтные работы на предприятии завершатся в конце 2028 года.

