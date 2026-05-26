В Омской области возбудили дело после пожара с шестью погибшими

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в селе Юрьевка в Омской области, в котором погибли шесть человек. В числе жертв — четверо детей.

По данным СКР, погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери, 2 и 5 лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном. Причина возгорания пока не установлена.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). СКР также даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

Омский губернатор Виталий Хоценко поручил главе района Александру Сухоносову выехать на место. Министру труда и социального развития региона Ирине Варнавской поручено оказать меры поддержки близким погибших.

Пожар произошел сегодня ночью. МЧС сообщало, что быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка строения. В ликвидации возгорания участвовали 25 человек и 11 единиц техники.