Шесть человек, включая четырех детей, погибли при пожаре в Омской области

В результате пожара в частном доме в селе Юрьевка (Павлоградский район) Омской области погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, которое возбудило по факту пожара уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, трагедия унесла жизни 25-летней хозяйки дома, ее годовалого сына и двух дочерей двух и пяти лет, а также 35-летней подруги и ее 14-летнего сына.

В главном управлении МЧС России по Омской области рассказали, что сообщение о возгорании в частном доме в селе Юрьевка поступило в экстренные службы в 6:51 утра. В 7:33 пожар был локализован, в 8:37 —ликвидирован.

«Огромное горе и невосполнимая утрата. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Причина пожара устанавливается. Поставил главе района Александру Владимировичу Сухоносову задачу выехать на место и оказать необходимую помощь. Министру труда и социального развития региона Ирине Павловне Варнавской поручил оказать меры поддержки»,— написал в соцсетях губернатор Виталий Хоценко.

Илья Николаев