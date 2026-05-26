BTS забрали главный приз American Music Awards

Южнокорейский бойз-бенд BTS стал лауреатом трех номинаций American Music Awards 2026, включая главный приз — награду «Исполнитель года». Трансляция велась на телеканале CBS.

Исполнителей из Южной Кореи отметили также в категории «Лучший K-pop исполнитель среди мужчин». Кроме того, BTS досталась награда «Песня лета» за композицию Swim, ставшую лидером хит-парада Billboard Hot 100.

Ejae, Одри Нуна и Рей Ами — исполнительницы проекта Huntr/x из анимационного фильма KPop Demon Hunters — забрали награду «Песня года» за композицию Golden, которая также возглавляла Billboard Hot 100. Они же победили в номинациях «Лучший саундтрек» и «Лучшее вокальное исполнение».

Американский певец Sombr победил в номинациях «Лучшая рок/альтернативная песня» (композиция Back to Friends), «Лучший рок/альтернативный альбом» (I Hardly Knew Her), а также «Прорыв в рок/альтернативной музыке». По три награды получили также Бруно Марс, Карди Би, Katseye и Сабрина Карпентер. В номинации «Новый артист года» победу одержал американо-южнокорейский герлз-бенд Katseye.

С апреля 2026-го по март 2027 года проходит первое за четыре года турне группы BTS. Оно включает более 70 концертов в Азии, Северной и Южной Америке, Австралии и Европе. Перерыв в гастролях был связан с прохождением исполнителями обязательной военной службы в Южной Корее.