BTS забрали главный приз American Music Awards

Южнокорейский бойз-бенд BTS стал лауреатом трех номинаций American Music Awards 2026, включая главный приз — награду «Исполнитель года». Трансляция велась на телеканале CBS.

Исполнителей из Южной Кореи отметили также в категории «Лучший K-pop исполнитель среди мужчин». Кроме того, BTS досталась награда «Песня лета» за композицию Swim, ставшую лидером хит-парада Billboard Hot 100.

Ejae, Одри Нуна и Рей Ами — исполнительницы проекта Huntr/x из анимационного фильма KPop Demon Hunters — забрали награду «Песня года» за композицию Golden, которая также возглавляла Billboard Hot 100. Они же победили в номинациях «Лучший саундтрек» и «Лучшее вокальное исполнение».

Американский певец Sombr победил в номинациях «Лучшая рок/альтернативная песня» (композиция Back to Friends), «Лучший рок/альтернативный альбом» (I Hardly Knew Her), а также «Прорыв в рок/альтернативной музыке». По три награды получили также Бруно Марс, Карди Би, Katseye и Сабрина Карпентер. В номинации «Новый артист года» победу одержал американо-южнокорейский герлз-бенд Katseye.

С апреля 2026-го по март 2027 года проходит первое за четыре года турне группы BTS. Оно включает более 70 концертов в Азии, Северной и Южной Америке, Австралии и Европе. Перерыв в гастролях был связан с прохождением исполнителями обязательной военной службы в Южной Корее.

Фотогалерея

Короли k-pop

Концерт группы The Comeback Live: Arirang был бесплатным для желающих, но можно было купить билеты на лучшие места или обычные билеты

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

Власти ожидали, что шоу соберет до 260 тыс. зрителей

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

Режиссером шоу стал Хэмиш Гамильтон, который известен организацией шоу в перерыве «Супербоула» и церемонии вручения премии «Оскар»

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

15 тыс. полицейских и пожарных охраняли порядок, меры безопасности были усилены

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Участники группы BTS прошли срочную службу. Последний из них вернулся из армии летом 2025 года, после чего началась подготовка к туру

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

Фанаты группы на площади Кванхвамун в центре Сеула

Фото: Ahn Young-joon / AP

В кинотеатрах Московской области и Екатеринбурга покажут запись концерта BTS

Фото: Jihoon Lee / Reuters

Участники k-pop группы BTS перед концертом

Фото: BIGHIT MUSIC / Netflix / Handout / Reuters

Министр финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль ожидает, что шоу принесет стране «триллионы вон»

Фото: Minwoo Park / Reuters

Выступление k-pop группы BTS

Фото: Kim Min-Hee / Pool Photo / AP

Концерт группы BTS в Сеуле

Фото: Kim Min-Hee / Pool Photo / AP

Новый, пятый альбом группы уже успел установить рекорды по продажам, скачиваниям и прослушиваниям

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

Фанатка группы из Мексики показывает фото, которые она принесла для обмена с другими фанатами

Фото: Lee Jin-man / AP

Фанаты BTS, не попавшие на концерт на площади, собрались за ее пределами

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Фанат группы в самодельном жилете из фотографий участников группы

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Дроны передавали изображения участников на экран

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Песня с нового альбома под названием Swim уже через час после релиза взлетела на первое место в Топ-100 и набрала более 10 млн просмотров за четыре часа

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Дроны летали вокруг в площади в форме символов с обложки нового альбома BTS Arirang

Фото: Lee Jin-man / AP

До 19 апреля в Сеуле продлится фестиваль BTS The City

Фото: Lee Jin-man / AP

