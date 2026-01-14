BTS объявила о первом мировом турне после четырехлетнего перерыва

Южнокорейская музыкальная группа BTS объявила о двухлетнем мировом турне, которое начнется в Южной Корее в апреле и продлится до марта 2027 года. Турне включает более 70 концертов в Азии, Северной и Южной Америке, Австралии и Европе.

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Как отмечает AP News, это первые сольные выступления группы после их тура Permission to Dance on Stage в 2021–2022 годах. Предварительная продажа билетов для фанатов, зарегистрированных на специальной онлайн-платформе, состоится 22 и 23 января. Общая продажа билетов стартует с 24 января.

Перерыв в концертной деятельности BTS был связан с тем, что участники группы проходили обязательную военную службу в Южной Корее.

Влад Никифоров