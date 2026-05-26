Кассация поддержала приговор бывшему новосибирскому парламентарию Ивану Сидоренко

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу защиты на приговор бывшему депутату заксобрания Новосибирской области Ивану Сидоренко по делу о мошенничестве с муниципальной землей. «При кассационном рассмотрении дела не установлено обстоятельств, которые бы свидетельствовали о незаконности судебных решений, вызывали сомнения в правильности применения судами первой и апелляционной инстанций норм уголовного и уголовно-процессуального права, в связи с чем оснований для удовлетворения кассационных жалоб не имеется», — указывается в решении.

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В мае 2025 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил Ивана Сидоренко к 3,5 года условно и штрафу в размере 700 тыс. руб., признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция — до 10 лет лишения свободы).

В сентябре 2025 года во время рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции по нему истекли сроки давности, и от назначенного наказания бывшего парламентария освободили.

Как считает следствие, еще в 2013 году Иван Сидоренко, ранее возглавляя ООО «Новоторг-Сиб», арендовал участок муниципальной земли в Калининском районе площадью 19,6 тыс. кв. м. Его кадастровая стоимость составила 163,7 млн руб. Компания якобы возвела на участке торговый центр площадью более 5 тыс. кв. м, а, оформив его в собственность, получила право выкупить участок по льготной стоимости — за 17,1 млн руб. Между тем, по данным правоохранителей, ТЦ существовал лишь на бумаге. После этого обвиняемый построил на этой земле два многоэтажных дома.

В середине сентября 2022 года СКР возбудил в отношении Ивана Сидоренко дело. Причиненный мэрии ущерб был возмещен обвиняемым еще на стадии следствия.

Илья Николаев