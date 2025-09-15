Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бывшего новосибирского депутата освободили от наказания за аферу с землей

Коллегия Новосибирского областного суда сегодня, 15 сентября, рассмотрела жалобу защиты на приговор экс-депутату регионального парламента Ивану Сидоренко. В мае 2025 года он получил три с половиной года условно и штраф 700 тыс. руб. за мошенничество с муниципальной землей, однако во время разбирательства дела в суде апелляционной инстанции по нему истекли сроки давности, и от назначенного наказания бывшего парламентария освободили. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры региона Надежда Ракова, добавив, что по представлению ведомства земельный участок возвращен мэрии Новосибирска.

Иван Сидоренко

Иван Сидоренко

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Иван Сидоренко

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Как считает следствие, еще в 2013 году Иван Сидоренко, ранее возглавляя ООО «Новоторг-Сиб», арендовал участок муниципальной земли в Калининском районе площадью 19,6 тыс. кв. м. Его кадастровая стоимость составила 163,7 млн руб. Компания якобы возвела на участке торговый центр площадью более 5 тыс. кв. м, а оформив его в собственность, получила право выкупить участок по льготной стоимости — за 17,1 млн руб. Между тем, по данным правоохранителей, ТЦ существовал лишь на бумаге. После этого обвиняемый построил на этой земле два многоэтажных дома.

В середине сентября 2022 года управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило в отношении Ивана Сидоренко дело. Основанием послужили материалы УФСБ. По решению суда парламентария отправили под домашний арест. Причиненный мэрии ущерб был возмещен обвиняемым еще на стадии следствия.

Илья Николаев

