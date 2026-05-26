Средний чек на АЗС Ставрополья за майские праздники вырос на 11%

Средний чек на автозаправочных станциях Ставропольского края в период майских праздников составил 1,2 тыс. руб., увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

При этом количество покупок на АЗС в регионе сократилось на 8%. Аналитики сравнили данные за период с 1 по 11 мая 2026 года с аналогичным периодом 2025 года с учетом сетевой и несетевой розницы, а также онлайн- и офлайн-продаж.

По данным исследования, средний чек в заведениях общественного питания Ставропольского края в майские праздники достиг 1,9 тыс. руб., что на 6% выше прошлогоднего уровня. Одновременно число покупок в сегменте общепита сократилось на 11%.

В «Чек Индексе» считают, что рост расходов на АЗС связан с увеличением числа поездок на личном транспорте. На потребительское поведение, по оценке аналитиков, повлияли ограничения в работе отдельных видов пассажирского транспорта на фоне угроз атак беспилотников, а также неблагоприятные погодные условия.

Снижение числа чеков в заведениях общепита эксперты связывают с перераспределением спроса в пользу более дешевых форматов питания, включая точки быстрого обслуживания.

