На Ставрополье сотрудница полиции и росгвардеец спасли школьницу от попытки суицида
В Ставрополе сотрудница полиции и боец Росгвардии предотвратили попытку суицида несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.
Инцидент произошел в выходной день. Начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД по Ставрополю и заместитель командира оперативного взвода ОМОН регионального управления Росгвардии заметили девушку, находившуюся за перилами общего балкона на 16-м этаже жилого дома.
Правоохранители поднялись этажом выше по пожарной лестнице и попытались установить с подростком контакт. По данным МВД, девушка находилась в эмоционально нестабильном состоянии, плакала и заявляла о намерении совершить суицид.
Выбрав подходящий момент, супруги схватили школьницу за руки и одежду и смогли поднять ее обратно на балкон.
После этого сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних около получаса разговаривала с подростком, убеждая отказаться от необдуманного поступка. В МВД отметили, что в разговоре ей помог многолетний опыт работы с детьми.
На место также вызвали медиков, которые оказали девушке психологическую помощь. Благодаря действиям правоохранителей трагедии удалось избежать.