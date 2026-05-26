На Ставрополье сотрудница полиции и росгвардеец спасли школьницу от попытки суицида

В Ставрополе сотрудница полиции и боец Росгвардии предотвратили попытку суицида несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел в выходной день. Начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД по Ставрополю и заместитель командира оперативного взвода ОМОН регионального управления Росгвардии заметили девушку, находившуюся за перилами общего балкона на 16-м этаже жилого дома.

Правоохранители поднялись этажом выше по пожарной лестнице и попытались установить с подростком контакт. По данным МВД, девушка находилась в эмоционально нестабильном состоянии, плакала и заявляла о намерении совершить суицид.

Выбрав подходящий момент, супруги схватили школьницу за руки и одежду и смогли поднять ее обратно на балкон.

После этого сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних около получаса разговаривала с подростком, убеждая отказаться от необдуманного поступка. В МВД отметили, что в разговоре ей помог многолетний опыт работы с детьми.

На место также вызвали медиков, которые оказали девушке психологическую помощь. Благодаря действиям правоохранителей трагедии удалось избежать.

Валерий Климов