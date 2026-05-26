Поставщик Williams Oliver решил обанкротить сеть товаров для дома

Поставщик сети магазинов посуды и товаров для дома Williams Oliver намерен обанкротить компанию, чьи обязательства перед контрагентами продолжают расти. Сумма задолженности составляет 14,1 млн руб.

25 мая поставщик электротоваров ООО «Премиум кофе солюшнз» уведомил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом ООО «Патриот групп», которое управляет магазинами Williams Oliver, обнаружил “Ъ” в СПАРК. Стороны не ответили на запрос “Ъ”.

Williams Oliver на конец 2025 года управлял интернет-магазином и 22 офлайн-магазинами в Москве, Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Выручка ООО «Патриот групп» в 2025 году сократилась на 16%, до 1,4 млрд руб., чистая прибыль — на 89%, до 7,3 млн руб.

В последнее время исковая нагрузка Williams Oliver выросла. По данным СПАРК, в 2026 году компания выступает ответчиком по делам с общей суммой претензий на 60,1 млн руб., хотя в 2021–2025 годах ежегодно сумма исков не превышала 15,8 млн руб. Среди истцов по делам к ООО «Патриот групп» — поставщики и арендодатели, в частности владелец торгцентров «Мега».

