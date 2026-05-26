Долг в посудной лавке

Поставщик сети магазинов посуды и товаров для дома Williams Oliver намерен обанкротить компанию, чьи обязательства перед контрагентами продолжают расти. Сегмент продажи посуды чувствует себя еще хуже, чем ритейлеры других категорий.

Поставщик электротоваров ООО «Премиум кофе солюшнз» 25 мая сообщил на «Федресурсе» о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом ООО «Патриот групп», которое управляет магазинами посуды и товаров для дома Williams Oliver, обнаружил “Ъ” в СПАРК. Сумма задолженности компании составляет 14,1 млн руб. Стороны не ответили на запрос “Ъ”.

Williams Oliver на конец 2025 года управлял интернет-магазином и 22 офлайн-магазинами в Москве, Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Владелец ООО «Патриот групп» — Дмитрий Широков, который также выступал совладельцем ООО «Алеф-М» (занимается продажами мебели). Выручка ООО «Патриот групп» в 2025 году сократилась на 16%, до 1,4 млрд руб., чистая прибыль — на 89%, до 7,3 млн руб.

В последнее время исковая нагрузка Williams Oliver выросла. По данным СПАРК, в 2026 году компания выступает ответчиком по делам с общей суммой претензий на 60,1 млн руб., хотя в 2021–2025 годах ежегодно сумма исков не превышала 15,8 млн руб. Среди истцов по делам к ООО «Патриот групп» — поставщики и арендодатели, в частности владелец торгцентров «Мега» ООО «Мега 2», собственник комплекса «РигаМолл» в Подмосковье. В торгцентрах «Мега» и «РигаМолл» не ответили на запрос “Ъ”. Кроме того, в 2025 году среднесписочная численность персонала ООО «Патриот групп» сократилась на 14% год к году, до 142 человек, указано в отчетности компании за 2025 год.

Сам по себе долг 14,1 млн руб. при выручке 1,4 млрд руб. не выглядит фатальным, но в условиях падения выручки, чистой прибыли и роста исков это уже не технический спор, а признак ухудшения дел в компании, считает эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. Как правило, отмечает он, для непродовольственного ритейла это типичная картина при падении трафика, дорогом товарном запасе и слабой оборачиваемости. Особенно уязвимы сети, которые занимают офлайн-площади в торгцентрах, но при этом работают в категориях, где покупатель все активнее сравнивает цены и ассортимент в онлайне, добавляет руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Он напоминает, что часть спроса перераспределяется в онлайн-каналы.

Вопрос не в одном долге, а в способности компании быстро восстановить маржу и договориться с поставщиками и арендодателями, отмечает Павел Люлин. Ведь часто заявление о банкротстве — это инструмент давления кредитора, напоминает он.

Ситуация с Williams Oliver хорошо вписывается в общую картину состояния непродовольственного ритейла, считает господин Люлин. Сейчас ритейлеры активно сокращают программы развития, закрывают ряд магазинов, а часть игроков и вовсе банкротятся. Например, заявление о банкротстве подавали кредиторы преемника сети спорттоваров Decathlon, а налоговые службы пытаются взыскать с обувного бренда Ralf Ringer более 1 млрд руб.

Кризис на рынке ритейла вызван, в частности, падением трафика в ТЦ.

В январе—апреле 2026 года Mall Index торгцентров по всей России снизился на 2% год к году, по подсчетам Focus Technologies. Сегмент товаров для дома и DIY также находится под давлением. По данным аналитиков, трафик в этой категории снизился на 3%, а годом ранее падение составило 9%. Сегмент товаров для дома и посуды чувствует себя хуже, чем базовый повседневный ритейл, так как предлагает предметы не первой необходимости, которые к тому же можно заказать онлайн, отмечет Павел Люлин.

Дарья Андрианова