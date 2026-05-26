Силы ПВО за ночь сбили над Россией 59 БПЛА

В период с 20:00 мск 25 мая до 7:00 26 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 59 беспилотников самолетного типа над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской и Смоленской областями, а также над Крымом.

Над Брянской областью сбили 37 дронов. Обошлось без жертв и разрушений на земле, сообщил региональный оперштаб. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. Вчера ночью российские силы ПВО сбили 173 беспилотника.