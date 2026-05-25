Российские силы ПВО за ночь сбили 173 беспилотника

Российские средства ПВО прошедшей ночью уничтожили 173 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Московской областями и Крымом. Число уничтоженных БПЛА по каждому региону в оборонном ведомстве не уточняли.

При ночной атаке на Белгородскую область погиб житель Грайворона. Еще один мужчина пострадал при ракетных обстрелах Белгорода и Белгородского округа.

При ударе РСЗО «Град» по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб мирный житель, сообщал врио губернатора региона Егор Ковальчук. Ранен сотрудник пожарно-спасательной службы.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, над регионом сбили восемь беспилотников. Обошлось без жертв и повреждений на земле. Орловский губернатор Андрей Клычков уточнял, что над регионом уничтожены четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. В Рязанской и Тульской областях при атаке также обошлось без последствий.

При ударе ВСУ в Ярославле пострадала местная жительница, заявлял губернатор региона Михаил Евраев. Также перекрывали дорогу из города в сторону Москвы, сейчас движение восстановлено.

В других областях информацию о последствиях ночной атаки ВСУ оперативно не прокомментировали.