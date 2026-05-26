Челоблсуд рассмотрит апелляцию о передаче дела Михаила Юревича в московский суд

Челябинский областной суд рассмотрит апелляцию региональной прокуратуры о передаче дела экс-губернатора Михаила Юревича в Тверской районный суд Москвы. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в суде.

Заседание назначили на 11 июня. В деле также имеется второй фигурант — бывший советник Михаила Юревича Александр Москалюк. Экс-губернатору вменяют получение взятки и незаконное хранение оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК РФ), его бывшему помощнику — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в марте этого года Главное следственное управление СКР закончило расследование дела Михаила Юревича и Александра Москалюка. По версии следствия, в 2010–2014 годах Михаил Юревич в Москве и Челябинске получил от представителей дорожных компаний взятку в сумме более 3,2 млрд руб. Взамен он «совершил действия, входящие в его служебные полномочия как губернатора Челябинской области, в сфере ремонта и содержания автомобильных дорог». Также глава региона в 2012 году в Челябинске через советника получил от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко 26 млн руб. за общее покровительство и попустительство по службе. Помимо этого, по данным следствия, в период 2012–2017 годов Михаил Юревич незаконно приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие — револьвер калибра 10,67 мм, которое хранил у себя дома до изъятия в ходе обыска.

В апреле стало известно о передаче дела экс-губернатора и его бывшего помощника в Тверской суд Москвы.

