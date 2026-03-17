СКР завершил расследование дела бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении оружия (ст. 290, ст. 222 УК РФ). Также фигурантом является экс-советник бывшего главы региона Александр Москалюк, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, с мая 2010 года по январь 2014-го Михаил Юревич в Москве и Челябинске получил от представителей дорожных компаний взятку в сумме более 3,2 млрд руб. за совершение действий, входящих в его служебные полномочия как губернатора Челябинской области, в сфере ремонта и содержания автомобильных дорог.

«Также Юревич с января по сентябрь 2012 года в Челябинске через посредника Москалюка получил от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко взятку в виде денег в сумме 26 млн руб. за общее покровительство и попустительство по службе»,— говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным следствия, в период 2012-2017 годов Михаил Юревич незаконно приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие — револьвер калибра 10,67 мм, которое хранил у себя дома до изъятия в ходе обыска.

По уголовному делу при содействии сотрудников УФСБ России по Челябинской области собрана достаточная доказательственная база. Имущество обвиняемых стоимостью более 700 млн руб. арестовано. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Оно будет рассмотрено судом по существу в отсутствие подсудимых. Оба фигуранта находятся за пределами России и объявлены в международный розыск.

Михаил Юревич был губернатором Челябинской области в 2010-2014 годах. До этого пять лет был мэром Челябинска.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры РФ к Михаилу Юревичу, бывшему депутату Госдумы РФ Вадиму Белоусову и членам их семьей изъял в доход государства АО «Макфа» и связанные с ним компании.