Тайвань задействовал авиацию и флот из-за приближения китайских ВМФ

Боевые корабли и истребители Тайваня были направлены в понедельник в район совместного патрулирования китайских ВВС и ВМФ, столкновения не произошло, сообщает Reuters со ссылкой на минобороны острова.

Представитель разведуправления Фан Куанчун во вторник объявил журналистам, что китайское патрулирование уже завершилось. Тайвань продолжает отслеживать передвижения китайского авианосца «Ляонин» в западной части Тихого океана.

Поздно вечером 25 мая минобороны Тайваня сообщило, что обнаружило вблизи острова китайскую группировку, в которой распознало 21 самолет, включая истребители J-16 и «беспилотники, действующие по всему острову», которая вместе с военными кораблями осуществляла «совместное патрулирование боевой готовности». Военные показали фото, на которых видно два китайских истребителя, сопровождающие самолет-заправщик Y-20, а также — корабль «Иньчуань». Еще на одном снимке моряк тайваньских ВМС наблюдает за кораблем в бинокль.

Агентство напоминает, что аналогичную проверку готовности Китайская Народная Армия проводила неделю назад, 18 мая, — накануне завершения второго года пребывания в должности главы администрации Тайваня Лая Цзиндэ, которого в Китае называют сепаратистом. Также на выходных произошел инцидент с участием кораблей береговой охраны вблизи атоллового архипелага Дуншацюньдао (Пратас) на севере Южно-Китайского моря.

Эрнест Филипповский