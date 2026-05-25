Береговые патрули КНР и Тайваня 33 часа спорили в эфире о принадлежности атолла

Тайваньская и китайская береговые охраны вступили в противостояние вблизи стратегически важных островов Дуншацюньдао (Пратас) на севере Южно-Китайского моря, сообщает в понедельник издание Taipei Times со ссылкой на профильный департамент острова (CGA). Радиоперепалка продлилась 33 часа.

CGA заявило, что заметило корабль береговой охраны Китая №3501, направляющийся к атоллу, и направило туда свой. Корабли сошлись примерно в 49 км от островов. Тайваньские моряки передали предупреждение. Китайские ответили также по радио: «КНР обладает суверенитетом и юрисдикцией над островами Дунша. Наше судно выполняет обычную патрульную миссию. Пожалуйста, не вмешивайтесь в наши действия».

Островная охрана открыла геополитический диспут. «Так называемый "мир" в Китае — это обман, и международное сообщество вас не поддержит. Не подрывайте мир, вместо этого вам следует вернуться и отстаивать демократию, которая является правильным способом служения вашей стране»,— приводит газета слова капитана тайваньского корабля.

Далее стороны «вступили в интенсивную словесную конфронтацию по поводу суверенитета по радио». В итоге в воскресенье в 17:00 местного времени китайский корабль покинул акваторию.

Атоллы Дуншацюньдао расположены в 400 км от южного побережья Тайваня, с другой стороны находится Гонконг. Часть их контролируется тайваньцами, но их позиции уязвимы ввиду удаленности архипелага.

