Клещи кусали свердловчан чаще всего в России

В Свердловской области зарегистрировано наибольшее число укусов клещей с начала сезона, передает «Ъ» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Это единственный регион Урала в списке с такими высокими показателями.

Также клещи очень часто кусали жителей Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. Всего к медикам из-за присасываний обратились 129 тыс. россиян, прививки от клещевого энцефалита поставили более 2,5 млн человек.

По данным на 20 мая, с начала сезона в Свердловской области зарегистрировали 7,1 тыс. пострадавших от присасывания клещей. Это в 1,6 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. Чаще всего пострадавшие обращались к медикам в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. С начала года проведено 64,4 тыс. вакцинаций и 166 тыс. ревакцинаций против энцефалита.

