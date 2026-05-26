В России из-за укусов клещей с начала года к медикам обратились 129 тыс. человек

С начала сезона в медицинские организации из-за укусов клещей обратились 129 тыс. россиян, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Как уточнила служба, в 2026 году от клещевого вирусного энцефалита

привились более 2,5 млн человек. «Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в России остается стабильной»,— добавили там (цитата по «РИА Новости»).

Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях.