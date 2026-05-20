Более 7 тыс. свердловчан обратились в больницы после укусов клещей

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировали 7,1 тыс. пострадавших от присасывания клещей. Это в 1,6 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Чаще всего пострадавшие обращались к медикам в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализированы 16 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз — 36 человек.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и других медицинских организаций исследовали 4,8 тыс. клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены у 1,5% исследованных особей, лайм-боррелиоза — у 45%, моноцитарного эрлихиоза — у 3,6%, гранулоцитарного анаплазмоза — у 0,7%.

Отмечается, что в регионе продолжаются акарицидные обработки территорий. По данным на 18 мая обработано 6,6 тыс. га, что составляет 57% от плана.

С начала года в Свердловской области проведено 64,4 тыс. вакцинаций и 166 тыс. ревакцинаций против клещевого энцефалита.

Ранее Свердловскую область включили в число эндемичных регионов по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). По данным Роспотребнадзора, вся территория Среднего Урала находится в группе риска.

