Суд в Хабаровске взыскал 113 млн руб. за вывоз бивней мамонта за границу

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес решение о взыскании рыночной стоимости вывезенных за границу бивней мамонта с ранее осужденных за это преступление, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП). По иску прокурора, 40-летний хабаровчанин и 42-летний житель Уссурийска должны заплатить государству 113 млн руб.

С декабря 2021 года по декабрь 2022 года осужденные соучастники организовали незаконный вывоз из России в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта и их фрагментов. Имея лицензию на сбор палеонтологических материалов на Чукотке, они фактически приобретали бивни без правоустанавливающих документов у частных искателей в Якутии. Для получения разрешений на перемещение представляющих культурную ценность предметов через границу они предоставляли в уполномоченный орган подложные документы, в которых подтверждалась законность происхождения товара.

В марте 2025 года Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил их за контрабанду культурных ценностей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ) к семи годам и семи годам и трем месяцам условно.

Эрнест Филипповский