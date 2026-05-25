Полуфиналисты отмерят семь раз

Казанский УНИКС на выезде со счетом 78:73 обыграл петербургский «Зенит» в шестом матче полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ. После этой победы команды из столицы Татарстана счет в противостоянии сравнялся — 3:3. Решающий, седьмой его матч, в котором определится соперник московского ЦСКА по главной серии сезона, состоится 28 мая.

Игрок «Зенита» Андрей Мартюк (слева) и игрок УНИКСа Маркус Бингэм (справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Игроки УНИКСа Джален Рейнольдс и Михаил Беленицкий и зенитовец Андрей Мартюк (слева направо) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Главный тренер команды «Зенит» Деян Радоньич Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Джален Рейнольдс (УНИКС) во время матча. Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

В этом матче у «Зенита» уже не было той энергии, уверенности, с которыми петербуржцы играли две прошлые домашние встречи. На старте игры команда Деяна Радоньича, еще недавно классно атаковавшая издали, смазала четыре трехочковых подряд. Свой щит она проигрывала; не справлялась с передней линией УНИКСа. После первой четверти казанцы вели в пять очков, а продуктивнее других играли Джейлен Рейнольдс и Михаил Беленицкий.

Однако во второй десятиминутке «Зенит», несмотря на необъяснимые промахи Луки Шаманича из-под кольца, счет быстро сравнял. И даже вырвался вперед. Теперь очень нервно атаковал УНИКС. Это его игроки смазали три «трешки» подряд, а Беленицкий допустил срыв просто ужасный — после его броска мяч даже дужки не коснулся. Это казанцы буксовали, не могли как следует расшатать петербургскую оборону — и не забили ничего за три минуты с начала четверти.

Успешный трехминутный отрезок в этом матче, впрочем, отнюдь не являлся залогом успешного продолжения. Команды упускали инициативу так же легко, как ее перехватывали.

Вот у УНИКСа включаются большие — Рейнольдс и Маркус Бингем,— и он отрывается. А вот просыпаются зенитовские снайперы — и он сокращает отставание почти до минимума. К большому перерыву счет был 35:37.

Не менее сумбурная третья четверть, за которую команды на двоих совершили 16 потерь (в сумме за матч их набежало аж четыре десятка), долго убеждала в том, что УНИКС все-таки оторвется, к заключительному отрезку заручится комфортным преимуществом. На пике перевес казанцев составлял 12 очков. Однако и это ничего не предрешило. Удивительные озарения продолжили чередоваться с непозволительными для команд такого уровня ошибками.

Концовка встречи получилась напряженнее некуда. Определяющим фактором в ней стало хладнокровие лидеров.

Пэрис Ли и Маркус Бингем реализовали свои трехочковые попытки, а Георгий Жбанов и Андре Роберсон (дважды) — нет. УНИКС победил — 78:73. Самым результативным игроком встречи стал Бингем. Центровой казанцев набрал 20 очков. У «Зенита» с 15 очками встречу завершили форвард Андре Роберсон и разыгрывающий Ксавьер Мун, причем последний сделал дабл-дабл (он также записал на свой счет 11 передач).

Счет в серии стал 3:3. Решающий, седьмой матч противостояния состоится в Казани 28 мая. В финал ранее уже прошел московский ЦСКА, в пяти матчах выбивший краснодарский «Локомотив-Кубань».

Арнольд Кабанов