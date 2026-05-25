Выплаты дивидендов в России сократились до 2 трлн рублей в 2025 году

Объем выплат дивидендов российскими публичными эмитентами достиг почти 2 трлн руб. по итогам 2025 года. По оценке «Ъ», это примерно на четверть меньше, чем годом ранее. Главные причины — высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика, из-за чего компании направляют больше денег на обслуживание долгов, отмечают опрошенные «Ъ» эксперты.

«Высокая ставка привела к росту стоимости заемного финансирования, и компании вынуждены направлять значительную часть свободного денежного потока на обслуживание долга и поддержание ликвидности, а не на дивиденды»,— пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников. Кроме того, на динамику повлияло повышение налога на прибыль с 20% до 25%.

Крупнейшими плательщиками дивидендов за 2025 год стали Сбербанк, ЛУКОЙЛ, «Новатэк», «Газпром нефть», «Полюс», МТС и «Корпоративный центр ИКС 5». При этом компании нефтегазового сектора, в том числе ЛУКОЙЛ, «Башнефть» и «Сургутнефтегаз», сократили выплаты в два–четыре раза.

